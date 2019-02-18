شكرا لقرائتكم خبر عن «فتحي وصالح وحمودي» ينتظمون في المران الجماعي للأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظم أحمد فتحي وصالح جمعة وأحمد حمودي، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين بعد تعافيهم من الإصابة.

وكان الثلاثي قد شارك في تدريبات الكرة بشكل تدريجي خلال مران الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة، على أن ينتظموا بشكل تام في مران الفريق اليوم الذي يقام عصر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على الإنتاج الحربي أمس الأول بهدف دون رد سجله عمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ22 من المسابقة المحلية