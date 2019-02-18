شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لحسم مشاركة محمد الشناوي مع الأهلي أمام الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخضع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم ؛ بسبب إصابته في العضلة الضامة.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد فضل إراحة محمد الشناوي من المشاركة في مباراة الإنتاج الحربي أمس الأول بعد شعوره بالإصابة في العضلة الضامة خلال عملية الإحماء التي سبقت المباراة.

ويحدد الفحص الطبي موقف اللاعب بشأن إعلان جاهزيته من عدمها للتواجد في مباراة الداخلية المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز