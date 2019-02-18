«أزارو» ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي خلال 48 ساعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
ينتظم وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.
وكان أزارو قد شارك بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية في تدريبات الكرة برفقة زملائه، على أن ينتظم بشكل كامل خلال اليومين المقبلين.
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام
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