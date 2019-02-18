شكرا لقرائتكم خبر عن مران استشفائي للأساسيين في تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخضع لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الإنتاج الحربي، أمس الأول السبت، لتدريبات استشفائية عصر اليوم على هامش مران الفريق.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ23 من مباريات الدوري العام.

وتأتي الوحدات الاستشفائية للاعبين في إطار البرنامج البدني الذي يضعه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي ويشرف على تنفيذه «اليخاندرو» مخطط الأحمال البدنية.