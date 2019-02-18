مران استشفائي للأساسيين في تدريبات الأهلي

يخضع لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الإنتاج الحربي أمس الأول لتدريبات استشفائية عصر اليوم على هامش مران الفريق.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ23 من مباريات الدوري العام.

وتأتي الوحدات الاستشفائية للاعبين في إطار البرنامج البدني الذي يضعه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي ويشرف على تنفيذه «اليخاندرو» مخطط الأحمال البدنية

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