شكرا لقرائتكم لجنة القيم: من حق مرتضى منصور التظلم على إيقافه خلال 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم باتحاد الكرة، أنه يحق لرئيس نادى الزمالك التظلم على عقوبة إيقافه 3 شهور وتغريمه 100 ألف جنيه، خلال 10 أيام من تاريخ صدور العقوبة وإرسالها لناديه الأبيض.

قال رئيس لجنة القيم لـ"اليوم السابع" إنه يحق للجنة التظلمات تخفيف العقوبة أو تأييدها وفقا لما يقدمه رئيس الزمالك من أسباب التظلم، لافتا إلى قرارات لجنة القيم ليست نهائية.

يذكر أن لجنة القيم أصدرت قراراتها بعد شكوى مجلس إدارة الأهلى ضد رئيس الزمالك واتهامه بالتجاوز فى حق المجلس الأحمر.