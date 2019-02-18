شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. المقاصة يفوز على دجلة 2/1 فى الدورى والكأس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق مصر المقاصة مع نظيره وادى دجلة فى السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى. وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين بمسابقة الدورى يوم 12 سبتمبر الماضى، فى الجولة السادسة من البطولة المحلية، وانتهت بفوز الفريق الفيومى بهدفين مقابل هدف. أحرز الأهداف رجب بكار وإيريك تراورى للمقاصة، بينما سجل هدف دجلة محمود مرعى. وعلى مستوى مسابقة الكأس، كانت آخر مباراة للفريقين أقيمت يوم 24 أكتوبر الماضى بدور الـ16 من المسابقة المحلية وانتهت بفوز الفريق الفيومى بهدفين مقابل هدف أيضا، أحرزهما باولن فوافى وجون أنطوى، بينما هدف دجلة جاء عن طريق محمد محمود.

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