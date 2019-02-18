شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة المقاصة ودجلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة مصر المقاصة ووادى دجلة اليوم، بالجولة 23 لدورى القسم الأول. ويعاون نور الدين كل من محمد عبد المجيد وهانى خيرى، ومحمد علاء هاشم حكما رابعا، وكل من حسام الجلاد وصبحي العمراوى حكما خامسا.

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