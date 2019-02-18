مصراوي
كتب- محمد الفرماوي:
قال رئيس الزمالك إنه تعرض لمؤامرة من قبل عدة أطراف، بينهم محمود الخطيب، رئيس الأهلي، مشيرا إلى أنه كان يرفض الإفصاح عن تفاصيلها، لكنه سيضطر لذلك.
وتابع، في تصريحات لقناة المحور: "لديّ خطابات متبادلة بين هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، وحسن مصطفى، عضو اللجنة، ومحمود الخطيب، رئيس الأهلي، ومصطفى فهمي، سكرتير الاتحاد الأفريقي السابق؛ بهدف التخلص من مرتضى منصور"، مضيفا "انتظروا الفضيحة الكبرى".
وتابع: "إيقافي من قبل الاتحاد الأفريقي بلطجة، وبدون أسباب، أنا مصري، وأحب بلدي".
وعن...
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك: سأكشف عن مؤامرة طرفها الخطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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