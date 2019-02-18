رئيس الزمالك: سأكشف عن مؤامرة طرفها الخطيب

مصراوي

كتب- محمد الفرماوي:

قال رئيس الزمالك إنه تعرض لمؤامرة من قبل عدة أطراف، بينهم محمود الخطيب، رئيس الأهلي، مشيرا إلى أنه كان يرفض الإفصاح عن تفاصيلها، لكنه سيضطر لذلك.

وتابع، في تصريحات لقناة المحور: "لديّ خطابات متبادلة بين هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، وحسن مصطفى، عضو اللجنة، ومحمود الخطيب، رئيس الأهلي، ومصطفى فهمي، سكرتير الاتحاد الأفريقي السابق؛ بهدف التخلص من مرتضى منصور"، مضيفا "انتظروا الفضيحة الكبرى".

وتابع: "إيقافي من قبل الاتحاد الأفريقي بلطجة، وبدون أسباب، أنا مصري، وأحب بلدي".

وعن...