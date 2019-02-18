أنور سلامة ينتقد "صفقات" الأهلي.. ويتساءل: ما الفارق بين ميدو جابر وجيرالدو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتقد أنور سلامة نجم الأهلي وعضو لجنة الكرة الأسبق بعض الصفقات الأخيرة التي أبرمتها إدارة القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة، كما تحدث عن دوره في لجنة الكرة.

وكان سلامة ضمن أعضاء لجنة الكرة خلال فترة توي محمود طاهر رئاسة النادي الأهلي.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال سلامة: "لجنة الكرة لم يكن لها دور أو "لزمة"، قطاع الناشئين بحاجة لإعادة تقييم وتأهيل إلى جانب بعض الجرأة".

وتابع: "القطاع لم يعد يصدر لاعبين إلى الفريق الأول، أين العناصر التي تشبه محمد هاني وحسام عاشور، لم نعد نعتمد على أولاد الناي حاليًا".

وأكمل: "حاولت الحديث مع مجلس الإدارة السابق من أجل وضع آلية للتعامل مع الصفقات خاصة وأن الأهلي كان يمتلك أكثر من لاعب في ركز واحد".

وواصل: "طاهر كان من أنقى الناس التي تعاملت معها، ولكن هناك طرق أخرى لإدارة ملف كرة القدم.. مش بكتر اللجان".

وانتقد سلامة بعض الصفقات التي أبرمها الأهلي مؤخرًا، قائلًا: "هل إنت بتشتري لاعيبة عشان تضعف من قوة منافسيك ولا زيادة عدد، هل من المعقول أن يمتلك الفريق 7 أول 8 لاعبين في مركز واحد".

واستطرد مدرب المصري الأسبق: "أناشد اتحاد الكرة بوضع آلية في إبرام الصفقات خاصة مع الأندية الكبيرة".

وتساءل سلامة: "ما هو الفارق بين ميدو جابر -المنتقل حديثًا إلى مصر المقاصة- وجيرالدو، في رأي أن ميدو جابر يمتلك سرعة ومهارة ليست موجودة في اللاعب الأنجولي إلى جانب قدرته على التهديف".

كما استنكر انتقال حسين الشحات إلى الأهلي بهذا المبلغ الكبير لافتًا إلى أن اللاعب كان متاح من قبل بمبلغ أقل، ولم يُقدم الأهلي على شرائه.