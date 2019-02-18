فرجاني ساسي، برشلوني في الزمالك!

بعد أسبوع واحد من الانتقادات اللاذعة التي وجهت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقفه مع زميله في الزمالك “أوباما”، يُوصف التونسي فرجاني ساسي اليوم باللاعب البرشلوني.

فرجاني أُنتقد من الجماهير والنقاد الرياضيين في مصر لرفضه مبدأ اللعب النظيف عندما أخرج يوسف أوباما الكرة لعلاج أحد لاعبي المستقبل في مباراة بالدوري المصري الممتاز.

لكن مهما كان الخلاف على موقفه الجدلي مع أوباما، فلا أحد يستطيع انكار ومُداراة تأثيره الفني على وسط ملعب الزمالك وتمريراته السلسة والجميلة على الأطراف وفي العمق الدفاعي للخصوم.

ساسي البرشلوني

ما يقدمه ساسي دفع لاعب الزمالك والأهلي المعتزل، وأحد أكثر الشخصيات جرأة وصراحة في التحليل الكروي خلال العامين الماضيين “رضا عبد العال” نحو وصفه باللاعب البرشلوني.

ويرى رضا أن الكرة الجميلة التي يقدمها ساسي مع الزمالك منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري 2019/2018 من النصر السعودي، تؤهله للعب في أكبر مسابقات أوروبا، حيث تشبه الكرة التي تُدرس في أكاديمية برشلونة الشهيرة “لاماسيا”.

وقال رضا عبد العال في لقاء متلفز مع قناة النهار المصرية “فرجاني ساسي يُقدم كرة قدم جميلة وجذابة مع الزمالك منذ مجيئه من النصر السعودي، ومستواه يشبه لحد كبير أسلوب لعب برشلونة الإسباني”.

وشارك فرجاني ساسي في 16 مباراة بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وسجل ستة أهداف وصنع مثلهم لزملائه، ما يوضح قيمته وتأثيره الفني الملموس على مستوى وأداء الزمالك، وحجم مساهمته في احتلال الفريق للمركز الأول في جدول ترتيب الدوري منذ الجولات العشر الأولى حتى الآن.

من هو فرجاني ساسي؟

بدأ فرجاني ساسي مشواره الكروي مع نادي الصفاقسي التونسي عام 2010، ورغم البداية البطيئة له في موسم 2011/2010 إلا أنه في الموسم التالي حافظ على مكانه في التشكيل الأساسي وشارك في 23 مباراة بالدوري المحلي.

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وبعد أربعة مواسم أكثر من رائعة مع يوفنتوس العرب “الصفاقسي”، حيث توج بالدوري والكأس في تونس بالإضافة إلى كأس الكونفدرالية 2013، رحل صاحب الـ 26 عامًا إلى نادي ميتز الفرنسي بمنتصف موسم 2015/2014.

لم ينجح ساسي في ترك بصمة واضحة خلال فترة احترافه بفرنسا، رغم مشاركته في 39 مباراة بموسم ونصف الموسم في الدوري الفرنسي، ليقرر العودة إلى صفوف الترجي التونسي.

واكتسب ساسي شهرة كبيرة رفقة فريق الدم والذهب عام 2017 حيث قاده للتتويج بلقب الدوري المحلي وكأس البطولة العربية التي استضافتها مصر، كما ساهم في تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل أن يودع على يد الأهلي.

وسجل ساسي 7 أهداف بالدوري التونسي للمحترفين في موسم ونصف مع الترجي الرياضي لينتقل بعدها إلى النصر السعودي الذي مثله في 8 مباريات بالنصف الثاني من الموسم الماضي.

كما شارك ساسي في مونديال روسيا 2018 مع منتخب تونس وسجل هدفًا تعادلت به تونس في مرمى المنتخب الإنجليزي من ركلة جزاء بافتتاح دور المجموعات، قبل أن يسقط نسور قرطاج بالضربة القاضية في الدقيقة الأخيرة بهدف هاري كين.

وخلال الميركاتو الصيفي الماضي انضم ساسي إلى لزمالك بعقد مدته 3 مواسم مقابل 2 مليون دولار، تحمل منهم الزمالك 700 ألف دولار فقط والمبلغ الأكبر تحمله رجل الأعمال السعودي ورئيس نادي بيراميدز “تركي آل الشيخ”.

وظهر فرجاني ساسي بقميص منتخب تونس للمرة الأولى في تصفيات مونديال 2014 أمام منتخب سيراليون، وانتهت بالمباراة بالتعادل الإيجابي 2/2، وسجل أول أهدافه الدولية في فوز تونس على السنغال بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2015.

وأكمل فرجاني ساسي 45 مباراة دولية مع تونس، ضمن أجندة الفيفا، عندما شارك أمام المغرب في المباراة الودية التي أقيمت بنهاية شهر نوفمبر 2018 وانتهت بخسارة تونس بهدف دون رد.

تصفيات أمم أفريقيا 2019: فرجاني ساسي وعمرو وردة في مباراة مصر وتونس (صور: Getty)