البطاوي عن مواجهة نادي مصر: لقاء بثلاث نقاط.. وكليوباترا يلعب من أجل الفوز

معتز البطاوي

كتب - محمد اللاهوني:

أكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، على صعوبة مباراة الفريق المقبلة أمام نادي مصر، في الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وقال البطاوي: "لا شك أن المباراة صعبة، ولكنها في النهاية مجرد مباراة بثلاث نقاط، نلعب خلالها من أجل الفوز

مثل كل اللقاءات التي نلعبها في الدوري هذا الموسم".

وأشار المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن مواجهة نادي مصر صعبة مثل كل المباريات، ومع الدخول في المراحل النهائية من الدوري، تكون كل المباريات صعبة على

Advertisements

جميع الفرق.

وشدد على أن فريقه يلعب تلك المباراة من أجل الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة، مضيفا أن فريقه يلعب كل مباراة على أنها نهائي كأس، ولا يمكن القبول بالخسارة مهما كان المنافس.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا صدارة مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية برصيد 37 نقطة، ويستعد لخوض مباراة هامة أمام نادي مصر في الجولة التاسعة عشر، عصر الخميس المقبل.