اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الإسماعيلي بالدوري والكأس

الإسماعيلى كتبت - نورهان فضل: أعلنت لجنة مسابقات اتحاد الكرة التعديلات الأخيرة على مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز، ومؤجلات بطولة كأس مصر، ذلك بمناسبة عودة الإسماعيلي إلى بطولة دورى أبطال أفريقيا. كما قررت اللجنة إقامة مباريات الكأس من دون حضور جماهيرى. مباريات الدورى: الأسبوع 10.. الإسماعيلى – الزمالك يوم 18 -4 – 2019 الأسبوع 23.. إنبى – الإسماعيلى يوم Advertisements 29 -3 – 2019 الأسبوع 24.. الإسماعيلى – الجيش يوم 26 -2 -2019 الأسبوع 25.. سموحة – الإسماعيلى يوم 12 -3 -2019 أما كأس مصر دور الــ8 الإسماعيلى – الاتحاد السكندرى يوم 2 – 4 -2019

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