الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب قسطنطينة بدوري أبطال أفريقيا

الاسماعيلى كتب - نورهان فضل: يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة شباب قسطنطينة فى الجولة الثالثة من دورى مجموعات أبطال أفريقيا . مجموعات أبطال أفريقيا . وكان الدراويش قد حقق فوزه على النجوم بثلاثية، ضمن منافسات الجولة ٢٢ من مسابقة الدورى العام . ومن المقرر أن الإسماعيلي سيواجه قسنطينة الجزائري يوم 23 فبراير ثم في الجزائر يوم 3 مارس .

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