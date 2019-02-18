حارس الأهلى يخضع لفحص طبي

يخضع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى اختبار طبي قبل انطلاق مران فريقه عصر اليوم على ستاد مختار التتش بالجزيرة.
وكان الشناوي قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة خلال عمليات الإحماء قبل مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي، ليفضل لاسارتي الدفع بإكرامي بديلا له.
وسيحدد الفحص الطبي موقف الشناوي من الانتظام في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الداخلية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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