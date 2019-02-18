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تعرف على مواعيد مباريات اليوم

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تعرف على مواعيد مباريات اليومروما وبولونيا

تقام، اليوم الاثنين، مباريات في دوريات أوروبا والدوري الممتاز وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها مواعيد اللقاءات كالتالى:

الدوري الممتاز

مصر المقاصة مع وادي دجلة 7:00 مساء

كأس الاتحاد الإنجليزي

مع مانشستر يونايتد 9:45

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مساء

هويسكا مع أتلتيك بيلباو 10:00 مساء

روما مع بولونيا 9:30 مساء

الدوري الألماني

نورنبيرج مع بوروسيا دورتموند 9:30 مساء

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