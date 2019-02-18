رياضة | نجم تشيلسي يوجه صدمة قوية إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي يوجه صدمة قوية إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي صدمة قوية لفريق برشلونة الإسباني بعدما أكد أنه لا يريد الرحيل عن صفوف البلوز خلال الفترة المقبلة.

وعانى كريستنسن في الفترة الأخيرة بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع تشيلسي، بعد قدوم المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

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وقال مدافع البلوز في تصريحات نقلها "BOLD . DK ": هناك خيارين أمامي في اللحظة الحالية ولكن يجب علي استغلال الفرصة والتي تُتاح لي وترددت أنباء حول رحيلي في يناير، لكن تشيلسي لم يرغب قط في الاستغناء عني.

وتابع المدافع الدنماركي: من الجيد وجود بعض الأندية المهتمة بي ولكنني سأقاتل في التدريبات من أجل إثبات نفسي، النادي أكد لي أنه يحتاجني وهذا ما دفعني للبقاء.

كان نادي برشلونة الإسباني ضمن بعض الأندية والتي اهتمت بضم كريستنسن في يناير.