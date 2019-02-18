رياضة | خاص.. وكيل مؤمن زكريا يكشف حقيقة فسخ عقده مع أحد السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. وكيل مؤمن زكريا يكشف حقيقة فسخ عقده مع أحد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد يحيى وكيل أعمال مؤمن زكريا لاعب الأهلي والمعار لصفوف نادي أحد السعودي حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول رغبة النادي السعودي في فسخ تعاقده معه.

وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 الرياضي" :"ما يتردد ليس له أي أساس من الصحة، مؤمن معارا للفريق السعودي وما يتردد عار من الصحة".

وأضاف وكيله:"هل نحن في فترة انتقالات لكي يقوم النادي السعودي بضم لاعب".

وتابع وكيل اللاعب: "هناك بعض الأشخاص التي غرضها إثارة بلبلة أو أي شئ دون النظر إلى حقيقة الأمر".