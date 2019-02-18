رياضة | "أوساكا" تتصدر التصنيف العالمي للاعبات التنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أوساكا" تتصدر التصنيف العالمي للاعبات التنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعدت الرومانية سيمونا هاليب إلى وصافة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الإثنين، كما ارتقت الأمريكية سلون ستيفنز للمرتبة الثالثة، فيما عادت الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز للمراكز العشرة الأولى "التوب 10".

وتواصل اليابانية نعومي أوساكا تربعها على عرش التصنيف الذي شهدت مراكزه العشرة الأولى المزيد من التغييرات مقارنة بالأسبوع الماضي، فتراجعت التشيكية بترا كفيتوفا مركزين لتحل في المرتبة الرابعة.

وتبادلت الأوكرانية إلينا سفيتولينا والألمانية أنجليكه كيربر مركزيهما، إذ انتزعت سفيتولينا المركز السادس من كيربر، التي تراجعت بدورها للمرتبة السابعة.

وعادت الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز، المصنفة الأولى سابقاً، للمراكز العشرة الأولى، إذ ارتقت من المرتبة الـ11 إلى العاشرة.

وفيما يلي المراكز العشرة الأولى بالتصنيف:

1- اليابانية ناعومي أوساكا 6.970 نقطة.

2- الرومانية سيمونا هاليب 5.537.

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3- الأمريكية سلوان ستيفنز 5.307.

4- التشيكية بترا كفيتوفا 5.120.

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5.055.

6- الأوكرانية إلينا سفيتولينا 5.020.

7- الألمانية أنجليكه كيربر 4.960.

8- الهولندية كيكي بيرتنس 4.885.

9- البيلاروسية آرينا سابالينكا 3.565.

10- الأمريكية سيرينا ويليامز 3.406.