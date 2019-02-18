رياضة | صدمة لـ"الحضري" بشأن الانضمام لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة لـ"الحضري" بشأن الانضمام لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى عصام الحضري أسطورة حراسىة مرمى منتخب مصر صدمة قوية بشأن العودة لحراسة عرين الفراعنة.

وحدد جهاز المنتخب أربعة حراس مرمى خلال معسكر مارس، من أجل خوض مباراة النيجر بالجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019، ثم خوض ودية مع منتخب نيجيريا فى عقر داره.

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واقترب أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز من العودة، مع وجود الثلاثي محمد الشناوى حارس الأهلي ومحمود جنش حارس الزمالك ومحمد عواد المحترف في الوحدة السعودي.

وأغلق جهاز المنتخب فكرة عودة عصام الحضري، حارس مرمى النجوم، بعد تراجعه عن الاعتزال الدولي ومشاركته أساسيا مع النجوم.