رياضة | لعشاق المصارعة.. نتائج عرض حجرة الإقصاء 2019 (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعشاق المصارعة.. نتائج عرض حجرة الإقصاء 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم نتائج عرض حجرة الإقصاء 2019 والتي أجريت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

العرض التمهيدي

النزال الأول: بطولة الكروزرويت

بادي ميرفي -يهزم- أكيرا توزاوا

ظهر النجم العنيف كيفين أوينز على الشاشة الكبير من خلال فيديو تم تسجيله في وقت سابق وتحدث للجماهير عن وضعه الصحي وقال إنه يتحسن بشكل رائع لكنّه يشعر بالكثير من الألم لأنه سيشاهد عرض حجرة الإقصاء 2019 من المنزل دون أن يكون قادرا على المشاركة به، لكنّه أكد على شعوره بالحماسة وخصوصا لمواجهات القفص الحديدي العملاق.

عرض حجرة الإقصاء 2019 الرئيسي

بدأ عرض البث الرئيسي لعرض حجرة الإقصاب بمشاهد ترويجية لأبرز مواجهات هذه المهرجان الكبير، بالإضافة لمشاهد من مواجهات الاعوام السابقة داخل حجرة الإقصاء والقفص الحديدي العملاق، وذلك قبل أن تنطلق المواجهات بنزال بطولة زوجي سيدات WWE داخل الحجرة، حيث عرّف مذيع الحلبة الجماهير بقوانين تلك المواجهة.

النزال الأول داخل الحجرة: بطولة زوجي سيدات WWE

الفريق الفائز هو: فريق ساشا بانكس وبايلي

نجحت ساشا بانكس وبايلي بدخول التاريخ كأول بطلات لفرق زوجي سيدات WWE بعد مجهود كبير للغاية وخصوصا أنهن افتتحن المواجهة الكبيرة، وعبّرت بانكس وبايلي عن سعادتهن بتحقيق ذلك الإنجاز الكبير خلال مقابلة اجرتها معهن المذيعة تشارلي كاروزو داخل الحلبة بعد نهاية النزال، وذرفن دموع الفرحة ووعدت بانكس الجماهير أن ما شاهدوه في تلك المواجهة النارية ليس إلّا بداية لما هو قادم.

النزال الثاني: بطولة زوجي سماكداون

فريق جيمي وجـــاي أوسو -يهزم- فريق ذا ميز وشين مكمان

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قدّم كلا الفريقين مواجهة قوية ونارية لم تخلو من قفزات شين مكمان المجنونة داخل وخارج الحلبة، وكان ذا ميز على وشك إنهاء النزال لمصلحة فريقه لكنّه تعرّض لمحاولة تثبيت مباغتة من جيمي أوسو تكلّلت بالنجاح، وهو ما جعله يشعر بصدمة كبيرة مع شريكه الذي بذل مجهودا كبيرا في سبيل الحفاظ على اللقب، ولم يكترث مكمان للخسارة وعمل على تخفيف الضغط عن شريكه الذي كان محبطا أثناء مغادرتهما للحلبة.

النزال الثالث 2 ضد 1: بطولة القارّات

فين بالور -يهزم- بوبي لاشلي وليو راش

تألق فين بالور في المواجهة ونجح بانتزاع لقب القارّات العريق بعد أداء متميز للغاية فوق الحلبة، حيث عمل على إبعاد بوبي لاشلي عن الحلبة للاستفراد بمدير أعماله ليو راش الذي كان سبب الخسارة، غضب لاشلي كثيرا لفقدانه اللقب وكان على وشك الهجوم على راش لكنّه تردد في فعل ذلك وغادر الحلبة غاضبا للغاية.

النزال الرابع: بطولة سيدات الرو

روندا راوزي -تهزم- روبي رويت

خاضت روندا راوزي مواجهة سهلة بالنسبة لها وتمكنت من الحفاظ على لقبها بعد إجبار منافستها روبي رويت على الاستسلام دون بذل مجهود كبير، تبادلت راوزي النظرات الحادة مع تشارلوت فلير التي دخلت إلى الحلبة للوقوف أمامها وجها لوجه ولم يمضي كثير من الوقت حتى ظهرت النجمة المتألقة بيكي لينش من بين الجماهير وكانت تسير بواسطة عكازين وبصعوبة بالغة.

النزال الخامس: مواجهة بلا قوانين

بارون كوربين -يهزم- برون سترومان

حسم بارون كوربين المواجهة لمصلحته بفضل تدخل حلفائه درو ماكنتير وبوبي لاشلي اللذان دخلا إلى الحلبة وهاجما غريمه الوحش برون سترومان بشكل عنيف للغاية بكل ما أتيح أمامهما من أدوات مثل الكراسي الحديدية والطاولات الخشبية التي أسقطوه فوق زوج منها بصورة مؤلمة، وتفاخر الثلاثة بما فعلوه فوق جسد سترومان الذي بقي فوق أرض الحلبة.

النزال السادس داخل القفص: بطولة WWE

دانيال براين -يهزم- أي جي ستايلز وراندي أورتن وجيف هاردي وساموا جو وكوفي كينجستون