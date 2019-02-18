اونلاين | مشاهدة مجانا .. عاجل رابط مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019

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مشاهدة مجانا .. عاجل رابط مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019

اللعب بثلاثة مدافعين في الخلف سيمنح تشيلسي عامل الطمأنينة في الدفاع، وسيخفف العبء عن جورجينيو كلاعب ارتكاز، في حال تمسك ساري بإشراكه، لكن المشكلة في هذه الطريقة تمكن في عدم وجود اللاعب المناسب لشغل مركز الظهير الأيمن.

مشاهدة مجانا .. عاجل رابط مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019

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