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اونلاين | مشاهدة مجانا .. عاجل رابط مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019

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مشاهدة مجانا .. عاجل رابط مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019

اللعب بثلاثة مدافعين في الخلف سيمنح تشيلسي عامل الطمأنينة في الدفاع، وسيخفف العبء عن جورجينيو كلاعب ارتكاز، في حال تمسك ساري بإشراكه، لكن المشكلة في هذه الطريقة تمكن في عدم وجود اللاعب المناسب لشغل مركز الظهير الأيمن.

مشاهدة مجانا .. عاجل رابط مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019

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وسيكون كانتي متواجدا في عمليات الحماية وقطع الكرات من منتصف الملعب، الأمر الذي سيمنح روس باركلي أو ماتيو كوفاسيتش حرية أكبر في التقدم نحو الأمام ودعم ثنائي الهجوم.

مشاهدة مجانا .. عاجل رابط مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019

في هذه الحالة سيفضل ساري إشراك كوفاسيتش إلى جانب جورجينيو في وسط الملعب، دون أن يتقدم أي منهما للأمام، ما يعني إمكانية شن هجمات عن طريق ظهيري الجنبين أيضا.

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