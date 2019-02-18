اونلاين | Yalla Shoot مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد Chelsea vs Manchester United في كأس الإتحاد الإنجليزي The FA Cup

Yalla Shoot مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد Chelsea vs Manchester United في كأس الإتحاد الإنجليزي The FA Cup

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد Chelsea vs Manchester United في كأس الإتحاد الإنجليزي 2019 The FA Cup مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD2 تعليق رؤوف خليف.

Yalla Shoot مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد Chelsea vs Manchester United في كأس الإتحاد الإنجليزي The FA Cup

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يستضيف ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز تشيلسي في العاصمة لندن بإنجلترا مباراة تجمع البلوز تشيلسي مع الشياطين الحمر فريق مانشستر يونايتد في مباراة كبيرة منتظرة من الفريقين في قمة وسهرة انجليزية كبيرة منتظرة الليلة وذلك ضمن مباريات الدور الخامس من منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي موسم 2018-2019.

Yalla Shoot مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد Chelsea vs Manchester United في كأس الإتحاد الإنجليزي The FA Cup

المباراة ستقام في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة , مباراة قمة الكأس بين تشيلسي ومانشستر يونايتد تقودها صافرة الحكم كيفين فريند حيث يشهد الدور الخامس، دور الستة عشر من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، لقاء قوي للغاية، يعد بمثابة نهائي مبكر للبطولة الإنجليزية، يحل خلالها فريق مانشستر يونايتد ضيفاً على لمواجهة نظيره تشيلسي في ختام مباريات الدور، الذي انطلقت منافساته يوم الجمعة الماضي.