اونلاين | مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد chealsea vs Manchester United اليوم 18-2-2019 في كأس الإتحاد الإنجليزي

ينتظر جمهور تشيلسي بفارغ الصبر ما ستؤول إليه نتيجة الفريق أمام مانشستر يونايتد مساء الإثنين، في ثمن نهائي مسابقة كأس انجلترا، وستكون العيون محدقة في مدرب الـ"بلوز" ماوريسيو ساري الذي يرزخ تحت ضغوط شديدة.

عروض تشيلسي الأخيرة لم ترتق لمستوى طموحات أنصار الفريق، والخسارة الماضية في الدوري أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة، جاءت لتؤكد أن ساري يعاني من صعوبات لتطبيق أفكاره مع الفريق اللندني.

ورغم الضغوط والانتقادات، يتمسك ساري بطريقة اللعب ذاتها التي تسمى بـ"ساري بول"، وترتكز على وجود لاعب وسط متأخر يقوم ببناء الهجمات بتمريراته الدقيقة، الأمر الذي يؤثر على عطائه من الناحية الدفاعية.

ويطالب جمهور تشيلسي بتخلي ساري عن هذه الطريقة، وإعادة الفرنسي نجولو كانتي لمركزه الأصلي كلاعب ارتكاز بدلا من الإيطالي الجنسية البرازيلي الأصل جورجينيو.