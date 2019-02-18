شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل
تأتي المباراة بصعوبة على الفريقين, كل منهم يحتاج للفوز لمصالحة جمهوره, تشيلسي تلقى خسارة كبيرة مذلة في البريمرليج أمام مانشستر سيتي بنصف دستة أهداف على ملعب الاتحاد, وعلى الجانب الاخر تعرض الشياطين الحمر لهزيمة أمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.
ومن المتوقع أن يبدأ النرويجي سولشاير, المدير الفني لمانشستر يونايتد بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى: دافيد دي خيا
في خط الدفاع: لوك شو – ليندلوف – جونز – اشلي يونج
في خط الوسط: ماتيتش – بوجبا - فريد
في خط الهجوم: خوان ماتا – راشفورد - سانشيز
يحتضن ملعب ستامفورد بريدج مباراة الليلة بين عمالقة إنجلترا, ويذاع اللقاء حصرياً عبر شبكة قنوات beIN Sports 2 HD, بصوت المعلق رؤوف خليف.
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