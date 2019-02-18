التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

الخليج 365 –

يحل مساء اليوم الاثنين

الموافق الثامن عشر من فبراير, فريق مانشستر يونايتد ضيفاً على تشيلسي في دور الستة عشر من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي, في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية , والتاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

تأتي المباراة بصعوبة على الفريقين, كل منهم يحتاج للفوز لمصالحة جمهوره, تشيلسي تلقى خسارة كبيرة مذلة في البريمرليج أمام مانشستر سيتي بنصف دستة أهداف على ملعب الاتحاد, وعلى الجانب الاخر تعرض الشياطين الحمر لهزيمة أمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ النرويجي سولشاير, المدير الفني لمانشستر يونايتد بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا

في خط الدفاع: لوك شو – ليندلوف – جونز – اشلي يونج

في خط الوسط: ماتيتش – بوجبا - فريد

في خط الهجوم: خوان ماتا – راشفورد - سانشيز

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, بصوت المعلق رؤوف خليف.

يحتضن ملعب ستامفورد بريدج مباراة الليلة بين عمالقة إنجلترا, ويذاع اللقاء حصرياً عبر شبكة قنوات