انت الان تتابع هوكي.. رايان ميلر ينقذ 23 محاولة في سقوط كابيتالز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص

سجل آدم هنريك وياكوب سيلفربيرج هدفين، وأنقذ الحارس رايان ميلر 23 محاولة على مرماه، ليحقق أنهايم دكس فوزًا كبيرًا على واشنطن كابيتالز 5-2، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، وأضاف كوري بيري هدفه الأول هذا الموسم، لينتصر دكس للمرة الثانية في 3 مباريات، منذ تولي المدرب بوب موراي المسؤولية بصورة مؤقتة، عقب إقالة راندي كارلايل، وأحرز أليكس أوفتشكين هدفا لصالح كابيتالز، ليصل إلى حاجز 40 هدفا للموسم العاشر في مسيرته، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز، اليوم الإثنين.

كما سجل ألكسندر باركوف 3 أهداف وصنع آخر، ليقود فلوريدا بانثرز للفوز 6-3 على مونتريال كندينز، كما تغلب بيتسبرج بنجوينز 6-5 على نيويورك رينجرز، وفاز سانت لويس بلوز 4-0 على مينيسوتا وايلد، بعدما حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي. وسجل نيكو هيشر هدفا قبل دقيقة و41 ثانية على نهاية الوقت