دكة بدلاء الأهلي صداع في رأس مارتن لاسارتي

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غضب وحزن وشكوى من التجاهل صداع بدأ يواجه الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي من لاعبي الفريق البدلاء، في وقت كانت أول شكوى للمدرب هي كثرة عدد اللاعبين

حالة من الغضب والاستياء بدأت تسيطر على عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب شعورهم بأنهم خارج حسابات الجهاز الفني للفريق، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني. اللاعبون بدأوا الشكوى من التهميش والتجاهل الشديد الذي يصل إلى حد سوء المعاملة من جانب الجهاز الفني، وعدم تحدث أفراد الجهاز المعاون معهم سواء محمد يوسف المدرب العام للفريق، أو سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لاحتوائهم في ظل عدم معرفة لاسارتي بقدراتهم الفنية التي تؤهلهم للحصول على معاملة أفضل من التي يتم التعامل بها معهم.

يعد الثلاثي أحمد الشيخ وعبد الله جمعة وعمرو جمال أكثر اللاعبين شكوى من التجاهل والمعاملة الغريبة بين لاعبي الأهلي، وانضم معهم مؤخرا أحمد حمودي الذي انضم هو الآخر لقائمة المصابين. أحمد الشيخ رغم أن اللاعب شارك لعدة دقائق في مباراة فريقه أمس أمام الإنتاج الحربي في الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة

يعد الثلاثي أحمد الشيخ وعبد الله جمعة وعمرو جمال أكثر اللاعبين شكوى من التجاهل والمعاملة الغريبة بين لاعبي الأهلي، وانضم معهم مؤخرا أحمد حمودي الذي انضم هو الآخر لقائمة المصابين. أحمد الشيخ أحمد الشيخ رغم أن اللاعب شارك لعدة دقائق في مباراة فريقه أمس أمام الإنتاج الحربي في الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري، إلا أنه لا يدري سر التعامل معه بهذه الطريقة، خاصة أن النية كانت تتجه إلى قيده إفريقيًا، قبل أن يبرم الأهلي صفقتي حسين الشحات من العين الإماراتي واستعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي. اللاعب يشعر بالتهميش والتجاهل بداية من استبعاده من القيد في القائمة الإفريقية ومروراً بغيابه عن التواجد في قوائم مباريات الدوري، باستثناء مباراة الأمس أمام الإنتاج الحربي التي شارك فيها لعدة دقائق. صالح جمعة صالح جمعة تلقى صدمة شديدة بسبب استبعاده من القائمة الإفريقية في وقت كان يشيد فيه الجهاز الفني بقدراته والتزامه، وتم وعده بالتواجد ضمن المجموعة الأساسية لكن سرعان ما بدأ الاهتمام به يتراجع مباراة بعد الأخرى، ثم جاء خروجه من قائمة مباراة إنبي ليتأكد اللاعب بما لا يدع مجالاً للشك أنه لن يدخل حسابات الجهاز الفني في هذه المرحلة. ورغم أن اللاعب حاول التغلب علي الصدمة، وواصل مرحلة الالتزام والانضباط على أمل الحصول على فرصة حقيقية تعرض للإصابة في العضلة الضامة، وتغيب عن التدريبات الجماعية ثم تجددت الإصابة ما ساهم في شعوره بالضيق، خاصة أنه تعرض للتجاهل أكثر من جانب الجهاز الفني. عمرو جمال عمرو جمال يعيش المهاجم الأهلاوي حالة حزن شديدة لشعوره بأنه أخطأ في قرار البقاء في صفوف النادي الأهلي وعدم الضغط على الإدارة من أجل الرحيل لأي ناد من الأندية التي طلبت التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أنه عقد آمالاً كبيرة على القيد في القائمة الإفريقية بعد إصابة مروان محسن ووليد أزارو لكن لاسارتي فاجأه باستبعاده تمامًا من القيد الإفريقي ليتلقى اللاعب صدمة. وما زاد من حزن عمرو جمال الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، حيث تعرض لمزق في العضلة الأمامية خلال التدريبات وخضع عمرو جمال لأشعة الرنين المغناطيسي، التي أثبتت أن اللاعب يعاني من تمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، وتقرر غيابه لمدة شهر ونصف، لينضم لكتيبة المصابين في الفريق. وعلق عمرو جمال على إصابته وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام: "اللهم لا اعتراض على قضائك"، مع صورة سوداء ما أثار جدلاً حول الإصابة. وكان عمرو جمال قد تلقى أكثر من عرض في فترة الانتقالات الشتوية، أبرزها من النادي الإسماعيلي لكن مسؤولي الأهلي رفضوا التفريط فيه في ظل رغبتهم

ضم محمود متولى مدافع الدراويش أو زميله باهر المحمدي، وبسبب تمسك إدارة الإسماعيلي بالثنائي لم يرحل مهاجم الأهلي لصفوف الدراويش. أحمد حمودي أحمد حمودي الثلاثي السابق لم يكن وحده الذي يشكو من التجاهل بل هناك أكثر من لاعب آخر يشعر أنه تم قيده حتى لا يرحل عن الفريق ويظهر بشكل جيد في أي ناد آخر، مثلما هو الحال مع أحمد حمودي البعيد عن المشاركات منذ انتقال الثلاثي حسين الشحات ورمضان صبحي والأنجولي جيرالدو دا كوستا، بل إن حمودي بدأ يندم هو الآخر على عدم الرحيل مثلما فعل زميله ميدو جابر المنتقل بشكل نهائي لفريق مصر المقاصة ناديه السابق. الغريب أن اللاعب انضم هو الآخر لقائمة المصابين بعدما اشتكي من تعرضه لجزع في الكاحل قبل سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات، التي انتهت بفوز سيبما على الأهلي بهدف نظيف.

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