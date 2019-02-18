انت الان تتابع ماذا قالت أوساكا بعد انفصالها المفاجئ عن ساشا باجين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص
أكدت نعومي أوساكا، المصنفة الأولى على العالم في التنس، أن انفصالها عن مدربها ساشا باجين، لا يتعلق بالمال، لكنه يعود إلى تصميمها على أن مسيرتها لن تتعلق بوضع النجاح قبل السعادة، وقاد المدرب الألماني، اللاعبة اليابانية للقبين متتاليين في البطولات الأربع الكبرى، إضافة لتصدر التصنيف العالمي، لكن بعد أسبوعين فقط من فوزها في ملبورن بارك، انفصلت بطلة أمريكا المفتوحة وأستراليا عن باجين، وأدى ذلك إلى تكهنات بأنهما وقعا في خلاف بشأن المال، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز، اليوم الإثنين.
وقالت بطلة أمريكا المفتوحة وأستراليا: "الكل يعتقد أنه أمر يتعلق بالمال، لكنه ليس كذلك. هذه واحدة من أكثر الأشياء المؤلمة التي سمعتها على الإطلاق، وأسافر مع كل شخص في فريقي، أراهم أكثر من عائلتي. لن أفعل ذلك لهم، والسبب هو أنني لن أضع نجاحي قبل سعادتي، هذا أهم شيء. لن أضحي بذلك لمجرد الإبقاء على شخص
واختير ساشا باجين، الذي كان شريكا سابقا في المران لسيرينا وليامز وفيكتوريا أزارينكا وكارولين فوزنياكي، كأفضل مدرب في عام 2018 بعد نجاحه مع نعومي أوساكا، وخلال فترتهما معا، تقدمت أوساكا من المركز الـ72 عالميا في بداية 2018، إلى قمة التصنيف الشهر الماضي.
وواصلت أوساكا أن الأمور بينهما لم تكن على ما يرام خلال أولى البطولات الأربع الكبرى في ملبورن، وتابعت: "أعتقد أن بعض الناس كانت سترى ذلك، إذا شاهدوا كيف كان التعامل بيننا".
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