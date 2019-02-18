انت الان تتابع نجم الإسماعيلي يكشف كواليس التجديد.. وعرض الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ ص

تحدث كريم بامبو لاعب النادي الإسماعيلي عن مستوى الفريق في الفترة الماضية والعودة لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال بامبو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «مركزنا ليس الأفضل هذا الموسم، نحاول التحسن والتقدم في مراكز جدول الترتيب، ونخوض كل مباراة وكأنها مباراة بطولة». وأضاف:«عودتنا لدوري أبطال إفريقيا ضغط كبير على الفريق، ولكن نتمنى أن تكون صفحة جديدة مع الجمهور، سنقاتل للحصول على الثلاث نقاط في كل مباراة، الفرصة مازالت قائمة».

وواصل لاعب الدراويش: «أحب المشاركة تحت ضغط الجمهور ولا صحة أننا لا نرغب في عودتهم للمباريات.. عودة الجمهور أمر مميز، وأتمنى أن يحدث ذلك قريبًا». وتابع: «شرف لي اللعب للإسماعيلي، عند اعتزالي للكرة سأفتخر بأنني لعبت للأهلي والإسماعيلي». وعن تجديد عقده مع الإسماعيلي، أوضح لاعب الأهلي