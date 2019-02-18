شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الصيد والزمالك والبنك الأهلي لبطولة الجمهورية تحت ١٦ سنة بنات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت مساء السبت منافسات منطقة الجيزة لكرة السلة بنات تحت ١٦ سنة ، بفوز فريق البنك الأهلى بقيادة المدير الفني شريف خيرالله، على حدائق الأهرام، في المباراة الفاصلة لتحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، والتي حسمها البنك الأهلي بفوزه ٥٦/٤٩ على فريق حدائق الاهرام.

يحيى زكريا، مدير منطقة الجيزة لكرة السلة، قلد لاعبات البنك الأهلي الميدليات البرونزية وسلم شهادات تقدير من المنطقة لفريق حدائق الأهرام، وأعلن صعود فرق الصيد والزمالك والبنك الأهلي للعب تصفيات بطولة الجمهورية لكرة السلة تحت ١٦ سنة بنات.