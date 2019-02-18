النجم الأربعيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واصل المهاجم البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو (40 عاما) تألقه مع فيردر بريمن الألماني بتسجيله هدفا في الدقيقة 96 أنقذ به فريقه من الهزيمة أمام هيرتا برلين أمس الأول في الدوري، بعد أن سدد كرة ثابتة أسفل الحائط البشري. ورفع بيتزارو رصيده إلى 195 هدفا بالدوري و277 هدفا في مختلف المباريات الرسمية، وتصدر قائمة أفضل هدافي البوندسليجا الأجانب.



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