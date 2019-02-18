الوحدة «أنظف» فرق دوري المحترفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تصدر الوحدة قائمة اللعب النظيف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد 20 جولة في المسابقة، وفقا لتقرير صادر من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث حصل لاعبوه على 27 بطاقة صفراء فقط، كما أنه يعد الفريق الأوحد في المسابقة الذي لم يتحصل لاعبوه على بطاقات حمراء سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

وأخرج طاقم حكام مباريات الـ160 مباراة في الـ20 جولة الماضية في المسابقة 43 بطاقة حمراء (22 مباشرة، و21 غير مباشرة)، و593 بطاقة صفراء.

ترتيب الفرق من حيث الحصول على البطاقات الحمراء

الشباب الأكثر حصولا على البطاقات الحمراء المباشرة بواقع 4 بطاقات وخامسة غير مباشرة

الفيحاء الأكثر حصولا على البطاقات الحمراء غير المباشرة بواقع 6 بطاقات

الهلال ثالثا بواقع 5 بطاقات حمراء، منها 3 بطاقات غير مباشرة

التعاون رابعا بثلاث بطاقات حمراء غير مباشرة.

حصلت فرق الاتفاق، الأهلي، القادسية، الرائد، الفيصلي، أحد، على بطاقتين حمراوين مباشرتين

حصلت فرق النصر، الاتحاد، الفتح، الباطن، على بطاقة حمراء مباشرة

البطاقة الحمراء غير المباشرة خرجت مرة واحدة للنصر، الشباب، الاتحاد، الاتفاق، الأهلي، القادسية، الفيصلي، الحزم، أحد.

اللاعبون الأكثر حصولا على البطاقات

باولو دياز (الأهلي) الوحيد الذي حصل على كل أنواع البطاقات 5 مرات، إذ تحصل على 3 صفراوات وواحدة حمراء مباشرة

عمر محمد (أحد) الأكثر حصولا على عدد كروت ملونة، بحصوله على 6 بطاقات صفراء وحمراء

جمال بلعمري (الشباب) 4 صفراوات وحمراء

عمر المزيعل (الفيحاء) 4 صفراوات وحمراء غير مباشرة

حسين السيد (الاتفاق) الأكثر حصولا على بطاقات صفراء بواقع 7 بطاقات دون أن يحصل على حمراء.

الاتفاق 52 بطاقة

الاتحاد 43 بطاقة

أحد 42 بطاقة

الشباب 41 بطاقة

القادسية والحزم 39 بطاقة

الفتح 38 بطاقة

التعاون 37 بطاقة

الهلال والباطن والفيحاء 35 بطاقة

الفيصلي 34 بطاقة

الأهلي والرائد 33 بطاقة

النصر 30 بطاقة

الوحدة 27 بطاقة

ترتيب الفرق من حيث الحصول على البطاقات الصفراء