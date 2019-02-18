النصر يغري الجبرين بـ 12 مليون ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت مصادر موافقة لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالعزيز الجبرين (27 عاما) على تجديد عقده مع النادي 3 سنوات مقبلة، مقابل 12 مليون ريال، بواقع 4 ملايين ريال للسنة، وذلك بعد المفاوضات التي قادها رئيس مجلس إدارة النادي سعود السويلم، مع الجبرين في المرحلة الماضية، والتي أبدى خلالها اللاعب رغبته في الاستمرار مع الفريق.

وقدم الجبرين إلى النصر من فريق الرائد بعد صراع كبير مع الهلال الذي كان الأقرب للتعاقد معه، قبل أن يتدخل النصر في اللحظات الأخيرة ويحول وجهة اللاعب مما أثار جدلا بين الناديين وجماهيرهما استمر طويلا.

الجبرين في 5 سنوات