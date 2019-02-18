شكرا لقرائتكم مدرب بايرن ميونخ : حظوظنا مع ليفربول متساوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني على تساوي حظوظ فريقه فى العبور للدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا مع ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح.

ويحل بايرن ميونخ ضيفاً على ليفربول في العاشرة مساء الثلاثاء بملعب "أنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وقال كوفاتش فى تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية، "أدرك جيداً مدى الضغوط الملقاة على عاتقي على الرغم أن هذا هو موسمي الأول مع البايرن، نحن هنا للفوز بالألقاب، هذا ما يجب فعله في بايرن ميونخ".

أضاف مدرب بايرن ميونخ "المباراة أمام ليفربول ستكون صعبة، الأدوار الاقصائية في دوري ابطال اوروبا تمنح المباريات نكهة الإثارة، ليفربول من أفضل الفرق الأوروبية في الوقت، مهمة البايرن في الخروج من ملعب أنفيلد بنتيجة إيجابية صعبة، لكني واثق بأننا سنخطو خطوة جيدة نحو التأهل في مباراة الغد".

وتابع مدرب بايرن ميونخ "نسعى لمرحلة إنتقالية تجعلنا نواصل المنافسة على حصد البطولات لمدة 5 أو 6 سنوات قادمة، علينا أن نرى أولا من سيغادر ومن سيترك مكانه و علينا أيضا سد الثغرات والمراكز، قائمة مكونة من ٢٥ لاعباً يعني ١٤ لاعباً غير راض عن عدم المشاركة في المباريات بجانب مشاكل أخرى".

واصل المدرب الكرواتي الذي تولى تدريب بايرن ميونخ الصيف الماضي تصريحاته قائلاً "لا يمكنني الحديث في الوقت الحالي عن اللاعبين المغادرين للفريق البافاري الصيف القادم، اللاعبين لديهم عقود ولا اعلم ما سيحدث بعد نهاية الموسم، أنا أعرف الحاضر، الموضوع حاليا ليس حول اﻷفراد ولكن حول المجموعة، يجب أن ننهض معا".

وعن إمكانية دعم بايرن ميونخ بالصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، قال المدرب الكرواتي "دائما يجب علينا أن نتساؤل كيف نستطيع أن نطور الفريق، نستطيع شراء لاعب بـ ٥٠ أو ٦٠ مليون يورو ولكن لن يكن سهلا وضعه على مقاعد البدلاء، فيرنر وهافرتس لاعبين مميزين ولكن ليس كل اللاعبين المميزين يستطيعون اللعب في البايرن علينا أن نبحث عن اﻹتزان".

واختتم كوفاتش تصريحاته قائلاً "نحن نبحث عن مهاجم جديد ولكن هذا المهاجم يجب أن يعرف دوره بأنه خلف ليفاندوفسكي".