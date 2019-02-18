شكرا لقرائتكم انفلات أمنى ومقتل مسئول بارز قبل مواجهة مصر ونيجيريا بمدينة أسابا .. ولهيطة يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصلت حالة عدم الاستقرار الأمنى التى تشهدها ولاية دلتا التى تستضيف مباراة المنتخب الوطني الأول ونظيره النيجيرى وذلك بعدما قتل المستشار الخاص لمحافظ ولاية دلتا على ايدى جماعة مسلحة يوم الجمعة الماضية.

وسبق ان اكدت "الخليج 365" عدم استعداد المدينة لاستضافة المباراة المقبلة للفراعنة خاصة فى ظل الأحداث الدامية التى تشهدها المنطقة على خلفة الانتخابات الرئاسية هناك بالإضافة الى انتشار الجماعات المسلحة بالمدينة التى يقع فيها ملعب ستيفن كيشى.

ونشرت الصحف النيجيرية نبأ مقتل نجوزي إيجي ، المستشار الخاص لمحافظ ولاية دلتا، الدكتور إيفياني أوكوا، بالرصاص، على ايدى مسلحون مجهولون.

ويلتقى المنتخب الوطني نظيره النيجيرى يوم 26 مارس المقبل فى مدينة أسابا التابعة لولاية دلتا النيجيرية، فى إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التى تستضيفها مصر الصيف المقبل.

يأتى ذلك عقب أيام قليلة من قيام جماعة مسلحة بتنظيم مسيرة بالأسلحة فى شوارع مدينة أسابا احتجاجًا على حالة التزوير المتوقعة فى الانتخابات الرئاسية القادمة والتى تم تأجيلها لمدة اسبوع لتقام أحد يومي 22 و23 فبراير الجارى.

من جانبه، أكد المهندس ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أنه سيعرض الأمر على هاني أبوريدة رئيس الجبلاية والمشرف العام على الفريق لبحث مدى إمكانية تغيير ملعب ومكان المباراة لتقام فى العاصمة النيجيرية أو اى مدينة أخرى.

أضاف لهيطة أن المسئولين فى الاتحاد لديهم حرص شديد على سلامة الفريق واللاعبين وان الحادث جاء بعد يوم واحد من مغادرته المدينة هناك.



مقتل مسئول بارز فى أسابا

انهيار اللوحة الرئيسية بملعب مباراة مصر ونيجيريا وهرولة السكان

انهارت لوحة استاد ستيفن كيشى بمدينة أسابا التابعة لولاية دلتا النيجيرية الذى يستضيف مباراة المنتخب الوطني الأول يوم 26 مارس والتى ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

ووفقًا للصحف النيجيرية فإن المئات من النيجيريين الذين تواجدوا بمنطقة المطاعم بمحيط الملعب فوجئوا بسقوط اللوحة الكبيرة الخاصة بالإستاد والتى يدون عليها نتائج المباراة والساعة بعدما فجئوا بسقوطها فى واحدة من الأخبار التى تعرقل اقامة مباراة الفراعنة الودية.

ويتواجد حاليا بنيجيريا كل من ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول، ومحمد صلاح المدير الإدارى للفريق للوقوف على أهلية المدينة لاستقبال المنتخب خلال الفترة التى سيتواجد فيها الفراعنة.

وأكد شهود عيان ان اللوحة وقعت الأثنين الماضي وأدت الى حالة من الذعر بين السكان خاصة وأن هناك العديد من المبانى التى يعيش فيها سكان الضاحية التى يقع فيها الملعب.

يأتى الحاث عقب الأزمة الكبيرة التى شهدها الاستاد خلال بطولة الألعاب الافريقية السابقة عندما انفجر خزان المياه بنفس الملعب ما تسبب فى هرولة الرياضيين المشاركين هناك.

وأكدت مجلة "reporters sahara" النيجيرية ان حاكم الولاية استعجل بناء الاستاد للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية وهو الأمر الذى أثر سلبًا على جودة مرافقه بالكامل والتى شهدت تارة انفجاء خزان المياه والثانية انهيار اللوحة الكبيرة بالملعب.

كانت تحذيرات تلقاها المسئولين من الخارجية بشأن الظروف الصعبة التى تواجه المدينة وقيام جماعات مسلحة بعمل مسيرات احتجاجية على الانتخابات التي ستجرى 16 فبراير الجاري بالولاية.