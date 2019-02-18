سوبر كورة.. ودية مصر ونيجيريا تحت التهديد المُسلح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت حالة عدم الاستقرار الأمنى التى تشهدها ولاية دلتا التى تستضيف مباراة المنتخب الوطنى الأول ونظيره النيجيرى يوم 26 مارس المقبل، فى ظل الأحداث الدامية التى تشهدها المنطقة على خلفية الانتخابات الرئاسية، ما يهدد مصير ودية الفراعنة والنسور. للمزيد من التفاصيل على الرابط التالي:

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