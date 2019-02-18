شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..أحمد الشناوي..أخطبوط قهر الإصابة وعاد ليُبدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أحمد الشناوى حارس مرمى نادى بيراميدز أحد أهم الحراس فى مصر لما يمتلكه من مهارات قوية فى هذا المركز منذ تألقه مع القلعة البيضاء قبل أن تداهمه إصابة القطع فى الرباط الداخلى للركبة .

أحمد الشناوى يعود إلى الصورة بعدما استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني على ضمه لمعسكر الفراعنة فى شهر مارس خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس بعد المستوي الجيد للحارس الفترة الأخيرة وأيضاً تراجع مستوي محمد الشناوي حارس الأهلى.

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح تألق الشناوى فى الملعب و بعض من حياته الخاصة فى الصور التالية :



أحمد الشناوى و زوجته



أحمد الشناوى بالنظارة الشمسية



أحمد الشناوى فى الملعب



أحمد الشناوى مع أبنه أدم



أحمد الشناوى مع العالمى محمد صلاح