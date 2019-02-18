مباريات الاثنين.. قمة نارية في الدوري الإنجليزي.. والمقاصة يواجه دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا يوميا، لأبرز المباريات التي ستقام الأحد الموافق 17 فبراير 2018 بمختلف الدوريات. الدوري الإنجليزي تشيلسي × مانشستر يونايتد - الموعد 21:30 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2. الدوري الإيطالي روما × بولونيا - الموعد 21:30 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 4. الدوري المصري مصر المقاصة × وادي دجلة - الموعد 19:00 مساءً - ( القناة الناقلة النيل للرياضة - On Sport HD)

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