مجلس الجبلاية يجتمع..اليوم

كتب - كريم عبد المحسن:

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اجتماعا اليوم الإثنين، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية واعتماد اللجان المعاونة للجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية،

والتي تم الكشف عنها الأسبوع الماضى.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الجبلاية اليوم عدد من الملفات أبرزها ترتيبات معسكر المنتخب الوطنى الأول، إلى جانب تحديد الملاعب البديلة لمباريات الدوري

الممتاز خلال الفترة المقبلة.

ويحسم المجلس في اجتماعه اليوم الموعد النهائى للاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة، وسط مطالبات داخل المجلس بتأجيلها إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.