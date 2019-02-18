مواجهة صعبة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقى فى الساعة التاسعة والنصف، مساءً اليوم الإثنين، مانشستر يونايتد مع تشيلسى بستاد ستامفورد بريدج، ضمن الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزى.
يسعى مانشستر يونايتد للفوز على تشيلسى، من أجل العبور إلى الدور القادم من البطولة، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة فى المباراة الماضية أمام باريس سان جيرمان الفرنسى بدورى أبطال أوروبا، على عكس مباريات الفريق فىالدورى، حيث وصل الشياطين الحمر بقيادة أولى سولشاير، مدرب الفريق الجديد، إلى المركز الرابع بعدما انتزعه من أرسنال، الذى يبعد عنه بفارق نقطة وحيدة.
بينما يسعى تشيلسى للفوز لتحسين صورته هو الآخر أمام جماهيره، حيث يعيش تراجعًا كبيرًا فى نتائجه فى الدورى، وآخرها هزيمته القاسية
يعتمد سولشاير مدرب الشياطين الحمر على أبرز نجومه بول بوجبا وألكسيس سانشيز وراشفورد وماتيتش، وحرمت الإصابة الفريق من جهود لاعبيه جيسى لينجارد وأنتونى مارسيال، بينما يعتمد سارى على نجم الفريق إيدين هازارد، ومعه هيجواين ونجولو كانتى وجورجينهو وويليان.
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