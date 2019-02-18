ليفربول يُحصن "الفرعون" من هجمة يوفنتوس

محمد صلاح

كتب ـ محمد سعيد:

بدأت إدارة نادي ليفربول في تحصين نجومهم من أطماع الأندية الكبرى، على رأسهم محمد صلاح، هداف الريدز والدوري الإنجليزي، حيث لم يعد قلقًا من تكرار سيناريو رحيل نجومه في السنوات الأخيرة مع الفرعون المصري.

قالت صحيفة" ميرور" البريطانية، إن سيناريو رحيل الأوروجوياني لويس سواريز والبرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة غير وارد مع "صلاح"، أو أي نجم آخر في الريدز.

كانت العديد من التقارير البريطانية والإيطالية ربطت"صلاح" بإمكان الانتقال إلى يوفنتوس، سواء عن طريق دفع اليوفي لـ175 مليون جنيه إسترليني، أو

من خلال دخوله في صفقة تبادلية مع باولو ديبالا، إضافةً إلى مبلغ مالي، يصل إلى نحو 44 مليون إسترليني.

أكدت الصحيفة، أن تحقيق ليفربول لأرباح سنوية تصل إلى 125 مليون إسترليني، يضع النادي في المنطقة الآمنة، التي لن يخسر خلالها نجومه بسبب حصولهم على عروض ضخمة.

أشارت إلى أن ليفربول كان في حاجة إلى أموال عندما وافق على رحيل "سواريز" في عام 2014 مقابل 65 مليون

جنيه إسترليني.

أوضحت، أن ليفربول كان غير قادر على إبقاء «كوتينيو» في أنفيلد عندما عرض برشلونة 105 ملايين جنيه إسترليني في يناير 2018.

شددت الصحيفة على أن ليفربول دخل الآن عصرًا ماليًا جديدًا، بعد أن نجح الملاك في تحويل الوضع المالي للنادي إلى الأفضل.

على الجانب الآخر، يواصل الفرعون استعداداته مع فريق ليفربول، أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، حيث تنتظر الفرعون مهمة صعبة لهز شباك الحارس مانويل نوير للمرة الأولى.

يتطلع «صلاح» لهز شباك بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، خصوصًا أن ليفربول يعول الكثير على قدرات الفرعون المصري مع الثنائي الهجومي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.