رياضة | مبابي يشعل المعركة مع رونالدو وميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يشعل المعركة مع رونالدو وميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق فوز صعب على حساب سانت إيتيان بهدف نظيف في الجولة 25 بالدوري الفرنسي سجله المهاجم كيليان مبابي.

وقالت شبكة سكواكا للاحصائيات، إن مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان أشعل صراع الحذاء الذهبي مع ميسي مهاجم برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

ونجح مبابي في رفع رصيده التهديفي هذا الموسم بالدوري للهدف رقم 19 متساوياً مع رونالدو مهاجم يوفنتوس بنفس الرصيد ، فيما يظل ميسي بالصدارة برصيد 22 هدف.

واشارت الشبكة إلى أن الثلاثي ساهم في 25 هدفاً على الأقل، مع الأندية الثلاثة في بطولة الدوري هذا الموسم، سجل ميسي في الدوري الإسباني 22 هدفاً، وصنع 10 لزملائه، أما رونالدو سجل 19 وصنع 8 لزملائه، بينما مبابي سجل 19 هدف وصنع 6 لزملائه.