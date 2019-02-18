رياضة | لاسارتي يفاضل بين ثنائي الأهلي لخلافة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يفاضل بين ثنائي الأهلي لخلافة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1- الزمالك 51 نقطة
2- بيراميدز 45 نقطة
3- الأهلي 42 نقطة
4- المقاولون العرب 31 نقطة
5- الإنتاج الحربي 31 نقطة
6- مصر المقاصة 31 نقطة
7- المصري البورسعيدي 29 نقطة
8- الإسماعيلي 27 نقطة
9- طلائع الجيش 25 نقطة
10- حرس الحدود 25 نقطة
11- سموحة 25 نقطة
12- الاتحاد السكندري 24 نقطة
13- الجونة 23 نقطة
14- الداخلية 22 نقطة
15- إنبي 21 نقطة
16- النجوم 21 نقطة
17- وادي دجلة 20 نقطة
18- بتروجت 19 نقطة