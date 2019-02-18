الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | لاسارتي يفاضل بين ثنائي الأهلي لخلافة رمضان صبحي

0 نشر
0 تبليغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يفاضل بين ثنائي الأهلي لخلافة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

1- الزمالك 51 نقطة

 

2- بيراميدز 45 نقطة

 

3- الأهلي 42 نقطة

 

4- المقاولون العرب 31 نقطة

 

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة

 

6- مصر المقاصة 31 نقطة

 

7- المصري البورسعيدي 29 نقطة

 

8- الإسماعيلي 27 نقطة

 

9- طلائع الجيش  25 نقطة

 

10- حرس الحدود 25 نقطة

 

11- سموحة 25 نقطة

 

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

 

13- الجونة 23 نقطة

 

14- الداخلية 22 نقطة

 

15-  إنبي 21 نقطة

 

16- النجوم 21 نقطة

 

17- وادي دجلة  20 نقطة

 

18- بتروجت 19 نقطة

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى