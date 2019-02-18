رياضة | جوزيه مورينيو يحسم الجدل حول مستقبله

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كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن وجهته في الفترة المقبلة.

وكان جوزيه مورينيو تواجد في مباراة مونبيليه وليل ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ونقلت شبكة بي إن سبورتس القطرية تصريحات جوزيه مورينيو والذي قال: لقد سبق لي وأن دربت في أربع دول مختلفة وربما أكون متشوق للعمل في الدوري الفرنسي.

وتابع مورينيو: أحب دائمًا التعرف على ثقافات الدول المختلفة والعمل في دوري آخر سيكون شيء رائع.

ويذكر أن مورينيو كانت تمت إقالته من تدريب نادي مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي بسبب سوء النتائج.