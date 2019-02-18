رياضة | الزمالك يتلقى دفعة قوية في مباراة طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتلقى دفعة قوية في مباراة طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك دفعة قوية بعودة نجم الأبيض إبراهيم حسن ،بعد غيابه عن مباراة إنبى التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض 2-1.

وتعرض إبراهيم حسن لنزلة برد أدت إلى استبعاده من لقاء إنبى وسيعود اللاعب خلال الأيام الجارية للتدريبات الجماعية للأبيض، للاستعانة به خلال المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش بالدورى.

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش، بعد غد الأربعاء، على استاد الجيش بالسويس، فى إطار الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز الذى يتصدر الفريق الأبيض.