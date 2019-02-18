اونلاين | يلا شوت | بث مباشر| مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019 hd

تشيلسي ومانشستر يونايتد

يلا شوت | بث مباشر| مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019 hd

في بث مباشر لايف للقاء المقام في تمام ساعه التاسعه ونصف بتوقيت مصر وفي تمام ساعه العاشره ونصف بتوقيت مكه المكرمه , والتي تلعب بتعليق رؤوف خليف والمذاعه اليوم.

يلا شوت | بث مباشر| مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019 hd