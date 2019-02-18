الارشيف / اخبار الرياضه

اونلاين | يلا شوت | بث مباشر| مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019 hd

0 نشر
0 تبليغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت | بث مباشر| مباراة ضد مانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019 hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت | بث مباشر| مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019 hd

تشيلسي ومانشستر يونايتد

يلا شوت | بث مباشر| مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019 hd

في بث مباشر لايف للقاء المقام في تمام ساعه التاسعه ونصف بتوقيت مصر وفي تمام ساعه العاشره ونصف بتوقيت مكه المكرمه , والتي تلعب بتعليق رؤوف خليف والمذاعه اليوم.

يلا شوت | بث مباشر| مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019 hd

ويمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، التي تقام على ملعب "ستامفورد بريدج"، على قنوات "بي إن سبورت HD 2"، غدا الاثنين 18 فبراير الجاري، الساعة 9:30 مساء.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى