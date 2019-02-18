اونلاين | يلا شوت | بث مباشر| مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019 hd

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يلا شوت | بث مباشر| مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019 hd
تشيلسي ومانشستر يونايتد
يلا شوت | بث مباشر| مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019 hd
في بث مباشر لايف للقاء المقام في تمام ساعه التاسعه ونصف بتوقيت مصر وفي تمام ساعه العاشره ونصف بتوقيت مكه المكرمه , والتي تلعب بتعليق رؤوف خليف والمذاعه اليوم.
يلا شوت | بث مباشر| مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019 hd
ويمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، التي تقام على ملعب "ستامفورد بريدج"، على قنوات "بي إن سبورت HD 2"، غدا الاثنين 18 فبراير الجاري، الساعة 9:30 مساء.