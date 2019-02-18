شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو 1999 يراود سولسكاير للإطاحة بتشيلسي والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم الأثنين واحدة من قمم الكرة العالمية حول العالم حيث يصطدم تشيلسي بمانشستر يونايتد في ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي والتي ستفقد ضلع كبير من أضلاعها مبكراً حيث يعتبر اللقاء بمثابه نهائي.

وقبل اللقاء خرج النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد وأكد أنه يشعر ببعض الضيق جاء الخسارة التي مني بها الفريق أوروبياً أمام باريس سان جيرمان لحساب مباريات ذهاب دور الستة عشر من التشامبيونزليج.

ويسعى سولسكاير الذي تولى المهمة خلفاً للبرتغالي المقال جوزيه مورينيو إلى إستعاده النتائج الإيجابية التي سبق وأن حقققها الفريق محلياً قبل السقوط الأوروبي خاصةً وأنه قرر العودة إلى بلاده النرويج من أجل رؤيه عائلته والحصول على طاقة إيجابية عالية.

تحديات جديدة تنتظر سولسكاير

وفور الإنتهاء من المعركة الأوروبية تنتظر سولسكاير الكثير من المهمات الأخرى والبداية ستكون مع مباراة تشيلسي الليلة في الوقت الذي يركز فيه النرويجي على بعض التفصيلات الصغيرة التي تمكنه من حسم المباراة ويقوم بنقلها للفريق.

ويعتمد سولسكاير على بعض الخطط وطرق اللعب حسب قوة المنافس أهمها معرفة العناصر المصابة بالإضافة إلى اللاعبين المعوضين لهم لخلق بعض المشاكل للاعبين البعيدين عن المشاركة منذ فترة طويلة ، في الوقت الذي يصطدم فيه الفريق بعد لقاء تشيلسي بالمتصدر ليفربول في الدوري لإثبات أن النتائج ليست وليدة الصدفة.

سيناريو 1999 خطة النرويجي لعبور كمية تشيلسي

وقبل 20 عاماً من الآن وبالتحديد في العام 1999 تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد من الفوز على تشيلسي في ملعبه ستامفورد بريدج في كأس الإتحاد الأنجليزي قبل أن يهزم الفريق الجانرز نادي أرسنال والريدز فريق ليفربول للوصول إلى المباراة النهائية.

وصرح سولسكاير أنه أعطى لاعبوه بعض التعليمات من أجل غلق منافذ اللعب ومراقبة نجوم تشيلسي لإيقاف خطورتهم وإستغلال الهزيمة المدوية التي تعرض لها الفريق بسداسية نظيفة امام مانشستر سيتي في الدوري للعبور إلى المحطة القادمة.

فهل يمر سولسكاير من مأزق تشيلسي ويحافظ على مكانته في قلوب مشجعي الفريق أم أن ساري سيبعث برسالة خوف على مستقبل المانيو في حالة الإقصاء وتوديع اللقب ؟