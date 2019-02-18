شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي بوابة سانشيز لمصالحة جماهير مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365 – تتجه الأنظار اليوم الأثنين لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات ثمن نهائي بطولة كأس الأتحاد الإنجليزي لكرة القدم حيث سيكون من الصعب على جمهور الشياطين الحمر الوقوف مرة أخرى بجانب لاعبهم التشيلي أليسكس سانشيز في حاله قدم مردود ضعيف هذه المرة.

ويعاني سانشيز من تذبذب في المستوى خلال الفترة القليلة الماضية منذ بداية الموسم الجاري على الرغم من أنه يتوفر على الكثير من مقومات النجاح التي تساعده في تقديم لمحات مبهرة ، كما أن الجماهير دائماً ما ترصد أنه بات أعلى لاعب أجراً في الفريق بعد حصوله على راتب أسبوعي يزيد عن 300 ألف جنية إسترليني.

ودائماً ما يعتمد المديرين الفنيين للمانيو على إبقاء سانشيز بديلاً أو إبعاده بصورة نهائية عن المشاركة بسبب المستوى الهزيل الذي يقدمه لتأتي مباراة تشيلسي اليوم لتكون بمثابة بوابة العبور من النفق المظلم للاعب لتعويض الجماهير عن الخسارة المذلة التي تكبدها الفريق أمام باريس سان جيرمان في الابطال بثنائية نظيفة.

بدلاء مانشستر يونايتد أمام تشيلسي

وستكون الفرصة مواتية لسانشيز مع مجموعة من بدلاء مانشستر يونايتد للظهور بصورة مشرفة وقيادة الفريق للدور ربع النهائي من البطولة خاصةً وأن اللاعب الذي شارك في مباراة باريس سان جيرمان الماضية لم يتمكن من تصويب سوى تسديدة واحدة فقط الأمر الذي جعل انصار الفريق يمتعاضون غضباً.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد فحسب بل قام عدد من النقاد الرياضيين في إنجلترا بالتشكيك في القدرات الفنية والفردية للاعب أرسنال وبرشلونة السابق ووجهوا له اللوم على رأسهم أسطورة أرسنال السابق بول ميسون الذي أكد أن سانشيز مازال بعيداً عن الشغف على عكس ما كان يقدمه مع الجانرز المواسم السابقه.

سولسكاير فرصة سانشيز لإستعاده مستواه

وفور تولي النرويجي أولي جونار سولسكاير المهمة الفنية لمانشستر يونايتد أصبح يعتمد ويستأثر بالثلاثي ماركوس راشفورد وجيسي لينجارد بالإضافة إلى انتوني مارسيال في خط الهجوم مع إبقاء لوكاكو وسانشيز على مقاعد البدلاء .

ولم يشارك سانشيز هذا الموسم بعد العودة من الإصابة سوى في أربعة عشر مباراة ستة منها فقط كأساسي في بطولة الدوري لم ينجح خلالها سوى في تسجيل هدف وحيد وهو رقم كارثي بالنسبة للاعب بحجم سانشيز حاصل على كوبا أمريكا مع منتخب بلاده تشيلي في مناسبتين متتاليتين.

ومنذ إنتقاله لقلعة أولد ترافورد خاض سانشيز 26 مباراة في الدوري نجح خلالها في تدوين ثلاثة أهداف على الرغم من أن أرقامه مع الجانرز هائلة بتسجيله 60 هدفاً في 137 مباراة 24 هدفاً في الموسم الأخير له مع كتيبة الفرنسي السابق أرسين فينجر.

ويستصعب الكثير من النقاد والجماهير الحالة التي وصل إليها سانشيز مؤخراً وأبرزهم المدير الفني للفريق الذي أكد مراراً وتكراراً أنه يرغب في مساعدة اللاعب للعودة من جديد إلى مستواه المعهود لكنه يجب عليه أن يعيد إكتشاف نفسه مرة أخرى من جديد خارج الملعب وتحسين سلوكه وطريقه معيشته.

رصيد سانشيز في كأس الاتحاد الانجليزي

وقبل صدام تشيلسي ومانشستر يونايتد في كأس الإتحاد الأنجليزي يتسلح سانشيز بسجل مميز في البطولة حيث أنه نجح خلال 20 مباراة في المساهمة ب19 هدفاً سجل 10 وصنع 9 أهداف ، في الوقت الذي خاض فيه التشيلي 15 مباراة أمام تشيلسي فاز في 3 وتعادل في 6 وتكبد نفس العدد من الهزائم.

ليبقى السؤال المطروح هل يجد سانشيز ضالته في لقاء تشيلسي ويقدر على العودة لمستواه المعهود أم أن المباراة ستنتهي دون حدوث جديد ؟