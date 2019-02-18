رياضة | الفحص الطبي يحسم مصير حارس الأهلي أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفحص الطبي يحسم مصير حارس الأهلي أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات من المقرر أن يجري محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي فحصا طبيا قبل انطلاق مران الفريق اليوم، الاثنين، بسبب إصابته في العضلة الضامة.

وفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي إراحة محمد الشناوي من المشاركة في مباراة الإنتاج الحربي أمس التى إنتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف بعد شعوره بالإصابة في العضلة الضامة خلال عملية الإحماء التي سبقت المباراة.

ومن المقرر أن يحسم الفحص الطبي موقف اللاعب بشأن إعلان جاهزيته من عدمها للتواجد في مباراة الداخلية المقرر لها بعد غدا الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 51 نقطة

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- المقاولون العرب 31 نقطة

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة

6- مصر المقاصة 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي 29 نقطة

8- الإسماعيلي 27 نقطة

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- حرس الحدود 25 نقطة

11- سموحة 25 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 19 نقطة