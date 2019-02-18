رياضة | ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح وعرض يوفنتوس رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح وعرض يوفنتوس رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي ليفربول الإنجليزي مستقبل نجمه محمد صلاح ومصير صفقة يوفنتوس الإيطالي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحصلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية على تعليق ليفربول فيما يخص التقارير المتداولة عن صفقة محتملة لرحيل النجم محمد صلاح إلى يوفنتوس والذي قال ببساطة "لا".

وقال مسئول في ليفربول للصحيفة البريطانية، بجملة واحدة: " ليفربول لم يعد يبيع اللاعبين فالمدير الفني يورجن كلوب يرغب في جعل آنفيلد الوجهة الأخيرة وليست نقطة انطلاق فقط إلى أندية أخرى فمحمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو قد وقعوا عقودا رسمية طويلة الأمد وسيستمرون بموجبها في ليفربول حتى 2023".

وكشف المسئول للصحيفة أن ليفربول بإمكانه الآن رفض أي عروض تقدم إليه، خاصة بعد الإعلان عن أرباح بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني.

محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

قائمة أغلى اللاعبين في العالم

كيليان مبابى 200 مليون يورو

نيمار جونيور 180 مليون يورو

ليونيل ميسى 160 مليون يورو

محمد صلاح 150 مليون يورو

هارى كين 150 مليون يورو

أنطوان جريزمان 150 مليون يورو

كيفين دى بروين 150 مليون يورو

إدين هازارد 150 مليون يورو

فيليب كوتينيو 140 مليون يورو

رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أنديةفي العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.